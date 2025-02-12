Mücevher fiyatları yüzde 20 arttı

Sevgililer Günü öncesi Kapalıçarşı'da alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Özel gün öncesi, vatandaşlar altın ve pırlanta takılara ilgi gösteriyor.



Yurt dışında ons altın fiyatı bu yıl yüzde 10 arttı, 2 bin 940 doları aştı. Gram altın ise 3 bin 400 liranın üzerini gördü.



Bu durum, takı ve mücevher fiyatlarına da yansıdı. Fiyatlar bir buçuk ayda yüzde 20'ye yakın zamlandı.

Kapalıçarşı esnafı, mücevher fiyatlarında artışın sürebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarındaki değişimin maliyetleri üzerinde etkili olduğunu dile getiriyor.

