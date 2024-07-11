Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: Sürücü kurtarıldı

Sakar mevkisinden ormanlık alandaki uçuruma devrilen otomobildeki sürücü, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurulan halat sistemiyle sedyeye alınarak çıkarıldı.



Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.