Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 3 milyonu geçti

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırladı.



Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın sahip olduğu doğal güzelliklerin ve kültürel zenginliklerin oluşturduğu turizm potansiyeli ile her yıl yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.



Kentin dünya turizminde de bir marka haline geldiğini ve her yıl gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirten Akbıyık, "2023 yılında kente gelen turist sayısı 3 milyon 395 bin 947'ye ulaştı. Bunun yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizler oluşturuyor. Kentte geçtiğimiz yıl 2 milyon 977 bin 103 turisti ağırlamıştık. Bu yıl hedeflerimizi daha da yüksek tutuyoruz." dedi.



EN ÇOK İNGİLİZLER TERCİH EDİYOR



Dalaman ve Milas-Bodrum gibi uluslararası 2 havalimanı, 9 deniz hudut kapısı bulunan Muğla'yı ziyaret eden yabancı turist sayısının artmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Akbıyık, yerli turistle birlikte kente geçen yıl yaklaşık 10 milyon ziyaretçi geldiğini ifade etti.



Misafirlerin kentte en iyi şekilde ağırlandığını aktaran Akbıyık, geçen yıl Muğla'nın en çok İngiliz turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.



Akbıyık, İngilizlerin ardından sırasıyla Rusya, Almanya, Polonya, Hollanda ve diğer ülkelerden gelen misafirlerin yer aldığını, gelen ziyaretçilerin yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizlerin oluşturduğunu dile getirdi.