Muhasebeciler dikkat! Yeşil Pasaport hakkı mı geliyor?

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, 3568 sayılı kanun kapsamında mesleklerini icra eden ve kamu adına denetim, mali raporlama, vergi beyan ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi son derece önemli görevleri yerine getiren uzmanlar olarak biliniyor.



Bu mesleğe sahip kişilerin en az 10 yıl boyunca mesleğini icra ettiğini ispatlaması halinde hususi damgalı başka bir deyişle memurlara ve ihracatçılara verilen yeşil pasaportu almasına yönelik kanun teklifi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.



Kanun teklifiyle birlikte 10 yıl süreyle fiilen görev yapmış olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere hususi damgalı pasaport verilmesi planlanıyor.



İçişleri Komisyonu'na gönderilen teklifin görüşülüp karara bağlanması bekleniyor.







