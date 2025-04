Mültecilikten milyarderliğe: Balkanlar'ın İmparatorunun başarısı

ARNAVUTLUK'TA EKONOMİK DEVRİM



Mane'nin iş imparatorluğu, özellikle Tirana East Gate Mall ile dikkat çekiyor. Arnavutluk’un en büyük alışveriş merkezi olarak öne çıkan AVM birçok uluslararası markayı barındırıyor. Mane, burayı “yüzde 100 kiralanmış amiral gemisi varlığımız” olarak tanımlıyor. Ayrıca, Arnavutluk’un ilk süpermarket zincirini kurarak, Batı tarzı alışveriş alışkanlıklarını halkına benimsetti.



Mane’nin gayrimenkul yatırımları Arnavutluk’un başkenti Tiran’ı aşarak, Batı Balkanlar’da hızla yayıldı. 2008’de aldığı arazide inşa ettiği lüks villalar, bölgedeki arazi değerlerini on kat artırarak büyük bir kazanç sağladı. Ayrıca, 2028’de tamamlanması beklenen dev bir gayrimenkul projesinin inşaatı da devam ediyor.



YATIRIMLARIN COĞRAFİ YAYILIMI



Samir Mane, yalnızca Arnavutluk’ta değil, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya gibi ülkelerde de perakende zincirleri ve alışveriş merkezleri kurdu. Ayrıca, Avusturya, Kanada, New York ve New Jersey gibi şehirlerde apartman binalarına yatırım yapmaya başladı.



Mane, iş dünyasında başarıyı sadece yatırımlarla değil, doğru stratejilerle elde ettiğini belirtiyor. Jack Welch ve Sam Walton gibi iş dünyasının efsanelerinin kitapları ona şirket yönetiminde önemli ipuçları verdi. Bu vizyon sayesinde, Arnavutluk’ta çok az kişi tarafından güvenilen bir sektöre yatırım yaparak büyük başarılar kazandı.



YOLSUZLUK SUÇLAMALARI



Mane'nin iş dünyasındaki yükselişi, Arnavutluk'un siyaset sahnesine de yansıdı. 2022’de, eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta’ya yönelik yolsuzluk suçlamaları gündeme geldi. Mane’ye, Meta’ya bir villa teklif ettiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak Mane, suçlamaları reddederek, hiçbir zaman kişisel bir ilişki kurmadığını ve bu tarz suçlamaların temelsiz olduğunu belirtti.



Perakende, gayrimenkul ve bankacılık alanındaki yatırımları sayesinde, Forbes tahminlerine göre 1,4 milyar dolarlık bir servet edindi ve Forbes'un 2025 Dünya Milyarderleri listesinde yer aldı ve hikayesiyle dergiye kapak oldu.