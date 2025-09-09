Murdoch'ın miras kavgası bitti... İşte yeni medya imparatoru

Rupert Murdoch'un medya imparatorluğunda yıllardır süren miras kavgası sona erdi. Ailenin açıkladığı anlaşmaya göre, 94 yaşındaki Murdoch'un ölümünden sonra medya grubunun kontrolü oğlu Lachlan Murdoch'a geçecek.



Bu düzenleme, Rupert Murdoch ile üç çocuğu arasında yıllardır süren, aileye ait gazeteler ve televizyon kanallarının geleceğine ilişkin anlaşmazlığı da noktalamış oldu.



Kararla birlikte Fox News, The Wall Street Journal ve The New York Post'un muhafazakar yayın çizgisinin Rupert Murdoch'un ardından da devam etmesi bekleniyor.

