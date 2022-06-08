MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

MÜSİAD Kadın koordinasyonunda 14 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin tanıtım toplantısı dün yapıldı.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MUHTEMELDİR Kİ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI OLACAKTIR"



Asgari ücrete düzenleme tartışmalarına ilişkin konuşan Mahmut Asmalı, işverenin üzerindeki vergi yükünü artırmayacak şekilde bir asgari ücret artışının olması gerektiğini dile getirdi.

Asmalı, geçen yıllarda asgari ücret konusunda en cesur çıkışı kendilerinin yaptığını, MÜSİAD olarak asgari ücretin net 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini söylediklerini anımsattı.

Emekçi kesimin hakkının alınması düşüncesini her zaman koruduğunu ifade eden Asmalı, şunları söyledi:



“Alım gücünün düşmesi doğrudur, enflasyonu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce çalışanı olan firmanın iki ortağından biriyim. Bizde hiç asgari ücretli çalışmıyor. Hatta MÜSİAD’da da 65 çalışanımız var, hiçbiri asgari ücretli değil. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücreti artır, bu üretim maliyetlerine yansısın, birtakım ürünlerin fiyatının artmasına sebep olsun, enflasyon artışı olsun, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım geldiğini hep söylüyoruz.



Enflasyonu düşürecek kalıcı yapısal birtakım ekonomik politikaların izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geldiğimiz durum da ortada, hakikat, muhtemeldir ki bu konuda bir asgari ücret artışı olacaktır. MÜSİAD olarak çalışanların ezilmesine, alım gücünün düşmesine ve insanca yaşama sınırından uzaklaşıp bu noktada zor bir hayat sürmelerine gönlümüz razı olmaz.

Bu noktada işverenin üzerindeki vergi yüklerini almak kaydıyla, işverenin rekabetçi statüsünü bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da işverene vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destekler verilebilir diye düşünüyoruz.”



Asmalı, özellikle Anadolu'da çok fazla işçi çalıştıran, tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda bu tarz artışların yük gibi geldiğini belirterek, "Bölgesel farklılık bir ara gündeme geldi, sonra kalktı ama işveren, işçiye bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım. Ondan da devletin bir ekstra kazanç elde etmemesi lazım diye düşünüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE HİZMET EDEN GÖÇMENLERİN BELLİ BİR DİSİPLİN İÇERİSİNDE VAR OLMALARI DOĞRU"



Bir gazetecinin, göç konusundaki değerlendirmesini sorması üzerine Mahmut Asmalı, göçmen konusuyla ilgili sağduyulu hareket etmek, Türkiye ekonomisine olan katkılarını iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.



Asmalı, Almanya’nın Ukrayna'dan göç eden insanlara direkt oturma hakkı, çalışma izni ve her türlü desteği verdiğini, bu hakları elde etmek için giden Suriyeliler ve Afganların 6-7 yıl mücadele etmek zorunda kaldığını, Afrikalı öğrencilerin sırf ten renginden dolayı kabul edilmediğini belirterek, "Ülkemizde bu tarz bir ayrımcılık yapılmıyor. Ülkemiz canını kurtarmak isteyen, zulümden kaçmak isteyen, bombalar altında inleyen, çocuklarının nefes alacağı, rahat edeceği, en azından canını güvence altına alacağı insanlara kucağını açtı, zorunda kaldı. Bunların Türkiye’de belli bir disiplin çerçevesinde bazı iş gücü piyasalarına katılımı oldu" diye konuştu.



Vatandaşların iş seçtiğini, özellikle emek yoğun işlerde işçi çalıştırılamadığına yönelik şikayetlerin iş dünyasından geldiğini ifade eden Asmalı, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir hat oluşturulacağını, 200 binin üzerinde kalıcı konut inşa edilmesi ve Türkiye’deki birtakım göçmenlerin güvenlikli olarak nakledilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.



"Biz Türk insanı olarak kapımıza, evimize sığınanlara ‘ne olursa olsun çıkın gidin’ deyip zalim rejimin kollarına teslim edecek bir göç politikası izlenmesini doğru bulmayız" diyen Asmalı, gerçekten Türkiye ekonomisine hizmet eden, çalışan, katma değer üreten, hem işçi olarak hem de ticaretini yapıp vergisini veren insanların belli bir disiplin içerisinde var olmalarının doğru olduğunu düşündüklerini kaydetti.



Asmalı, MÜSİAD Köyü projelerinin olduğunu, 650 tane briket ev yapıldığını, küçük ölçekli sanayi bölgeleri oluşturmayı da desteklediklerini belirtti.



Çalışma noktasında sorunların tam anlamıyla çözülmüş sayılamayacağını ifade eden Asmalı, "Birçok işverenimiz bunlara (mülteciler) yasal statüde çalışma izni verilmesini talep ediyor" dedi.

