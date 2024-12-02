MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil

Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantı öncesi iş dünyasından zam oranına ilişkin açıklamalar gelmeye devam etti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtti.

Bloomberght'de bir programa katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.



Asmalı, iş dünyasının yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu söyledi.



Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.