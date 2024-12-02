MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil

Asgari ücrette ilk toplantı gelecek hafta yapılacak. Toplantı öncesi zam oranına ilişkin farklı sesler yükselmeye devam ediyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışı doğru bulmayacağını açıkladı.

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz

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Milyonları ilgilendiren maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantı öncesi iş dünyasından oranına ilişkin açıklamalar gelmeye devam etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtti.

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücrette geri sayım: İlk toplantı tarihi belli oldu

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Bloomberght'de bir programa katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.

Asmalı, iş dünyasının yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

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