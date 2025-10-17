Müsilajdan etkilenen balıkçılara ek destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ek destek sağlanacağını duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği”nde yapılan değişiklikle tebliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da faaliyet gösteren, geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip 12 metreden küçük balıkçı gemilerine 2025 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere ilave destek ödemesi yapılacak.

Söz konusu ilave ödeme, 2025 yılı küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi kapsamında belirlenen birim destek tutarı kadar olacak.