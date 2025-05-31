Musk, Trump ortaklığı sona erdi: Perde arkasında neler yaşandı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilme kampanyasına yaklaşık 300 milyon dolarlık destek sağlayan Elon Musk, Trump yönetiminde üstlendiği görevinden resmen istifa etti.

53 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO’su, federal bürokrasiyi sadeleştirmeyi amaçlayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başına yalnızca dört ay önce getirilmişti.



Görevi süresince hükümet harcamalarında 1 trilyon dolarlık kesinti sözü veren Musk, kısa sürede Trump yönetimi içerisinde tartışmaların odağına oturdu. Trump’ın başlangıçta “yüzde 50 dahi, yüzde 50 çocuk” şeklinde tanımladığı Musk’a dair görüşü zamanla “Hepsi saçmalık mıydı?” noktasına geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İlk günlerde dostane akşam yemekleri ve yakın temaslarla başlayan ilişki, Musk’ın tek taraflı kararları, işten çıkarmalar ve dış yardımlardaki sert kesintiler nedeniyle hızla yıprandı. Özellikle başkanın özel kalemi Susie Wiles ve bazı kabine üyeleriyle yaşanan iletişim sorunları, Beyaz Saray’daki rahatsızlığı artırdı.

MUSK GİDEREK YALNIZLAŞTI



DOGE’nin eylemlerinden Trump’ın danışmanlarının dahi habersiz olması ve Musk’ın USAID gibi kurumlarda tek taraflı değişiklikler yapması, yönetim içinde güvensizliğe neden oldu. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başsavcı Pam Bondi gibi isimlerle yaşanan sürtüşmeler de Musk’ın yalnızlaştığını gösterdi.



Trump’ın Musk’a yönelik son güven kırılmalarından biri de Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçiminde yaşandı. Trump’ın desteklemediği adayı açıkça savunan Musk, seçimde yenilgi alınca Trump cephesiyle bağları daha da zayıfladı.



Pentagon’dan aldığı brifinglerin ardından, Trump’ın gümrük tarifeleri politikasına yönelik karşı duruşu da krizi derinleştirdi. Bazı yetkililer, Musk’ın savunma sanayii ile olan ilişkileri nedeniyle çıkar çatışması yaşadığına dikkat çekti.

SİYASİ ROLÜ ŞİRKETİNE ZARAR MI VERDİ?



Zamanla Beyaz Saray’daki varlığı azalan Musk, son kabine toplantılarından birinde Tesla’nın yaşadığı zararlara dikkat çekerek siyasi rolünün şirkete zarar verdiğini açıkça ifade etti. Bu açıklamalar, istifanın habercisi oldu.



Mayıs ayına gelindiğinde ayrılığın yakın olduğu kulislere yansıdı. Musk, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu ve gerekçe olarak Tesla’daki kar kayıpları ile SpaceX’teki sorunları gösterdi. Ancak Başkan Trump, “Elon aslında gitmiyor, gidip gelecek” diyerek ortaklığın tamamen bitmediği imasını bıraktı.



Elon Musk’ın istifası, siyasette teknoloji devlerinin rolü üzerine yeniden bir tartışma başlatırken, DOGE’nin geleceği ve Trump’ın bu pozisyon için kimi seçeceği belirsizliğini koruyor.

