Musk'ın siyaset hırsı para kaybettiriyor

Yatırım firması Azoria Partners yaptığı açıklamada, Tesla CEO'su Elon Musk'ın yeni bir ABD siyasi partisi kurduğunu söylemesinin ardından Azoria Tesla Convexity borsa yatırım fonunun listelemesini erteleyeceğini duyurdu.



Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda takipçilerine anket yaptıktan bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Bugün size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kuruluyor” dedi.



Azoria, elektrikli araç şirketinin hisselerine ve opsiyonlarına yatırım yapacak olan Tesla ETF'yi önümüzdeki hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyordu.



Ancak Musk'ın duyurusunun ardından Azoria CEO'su James Fishback X'te yeni partiye yönelik eleştirel yorumlarda bulundu ve ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini tekrarladı.



Bu durum, Fishback'in ETF'nin ertelendiğini duyurduğu bir gönderiyle sonuçlandı.



SİYASİ HIRSI ÖNE ÇIKIYOR

Fishback, “Yönetim Kurulunu derhal toplanmaya ve Elon'dan siyasi hırslarını netleştirmesini ve bunların CEO olarak Tesla'ya karşı tam zamanlı yükümlülükleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmesini istemeye teşvik ediyorum” dedi.



Fishback, bu açıklamanın, Musk'ın Mayıs ayında Devlet Verimlilik Departmanı'ndaki liderlik görevinden geri adım atacağını söylemesinin ardından hissedarların Tesla'nın geleceğine duydukları güveni sarstığını söyledi.



Tesla, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Musk'ın duyurusu, Trump'ın Musk'ın şiddetle karşı çıktığı kendi deyimiyle “büyük, güzel” vergi indirimi ve harcama yasa tasarısını Cuma günü imzalamasının ardından geldi.



Azoria ayrıca, web sitesine göre, yalnızca çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları kapsamında işe alma hedefleri uygulamayan ilk 500 ABD şirketine yatırım yapan Azoria 500 Meritocracy ETF'yi de sunuyor.