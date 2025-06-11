Musk'tan "pişmanım" paylaşımı: Trump'a karşı geri adım
Milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimin ardından X hesabı üzerinden pişman olduğunu açıkladı.
Milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarından pişman olduğunu söyledi.
Dünyanın en zengin insanı olan Musk, "Geçen hafta Başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım. Çok ileri gittim" ifadelerini kullandı.
I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025
Musk'ın, yönetimdeki görevinin sona ermesinin ardından karşılıklı açıklamalarla ikilinin arasındaki anlaşmazlık kamuoyuna yansımıştı.
Musk'ın X'te ABD başkanının Epstein dosyalarında yer aldığını iddia eden paylaşım yapmış ardından paylaşımı kaldırmıştı.
Trump ise iddiayı reddetmiş ve Musk'ın eleştirilerini temelsiz olarak nitelendirmişti.
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