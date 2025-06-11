Musk'tan "pişmanım" paylaşımı: Trump'a karşı geri adım

Milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarından pişman olduğunu söyledi.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, "Geçen hafta Başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım. Çok ileri gittim" ifadelerini kullandı.