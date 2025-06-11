Musk'tan "pişmanım" paylaşımı: Trump'a karşı geri adım

Milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimin ardından X hesabı üzerinden pişman olduğunu açıkladı.

Musk'tan "pişmanım" paylaşımı: Trump'a karşı geri adım

Milyarder , Başkanı hakkında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarından pişman olduğunu söyledi.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, "Geçen hafta Başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım. Çok ileri gittim" ifadelerini kullandı. 

Musk'ın, yönetimdeki görevinin sona ermesinin ardından karşılıklı açıklamalarla ikilinin arasındaki anlaşmazlık kamuoyuna yansımıştı. 

Musk'ın X'te başkanının Epstein dosyalarında yer aldığını iddia eden paylaşım yapmış ardından paylaşımı kaldırmıştı. 

Trump ise iddiayı reddetmiş ve Musk'ın eleştirilerini temelsiz olarak nitelendirmişti.

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