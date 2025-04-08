Musk'tan Trump'a vergi çağrısı: Vazgeç!

Amerikalı milyarder ve Başkan Donald Trump'ın danışmanı Elon Musk Trump'a ek gümrük vergilerini kaldırması yönünde öneride bulundu. Ancak karşılık bulmadı. Haber, Amerikan yayın organı The Washington Post'ta yer aldı.



Musk'ın hafta sonu ek gümrük vergisinin uygulanmasında Trump'ın kilit danışmanlarından Peter Navarro'yu hedef aldığı hatırlatıldı. Amerikalı milyarder sosyal medya hesabında, "Harvard'da ekonomi doktorası yapmak iyi değil, kötü bir şeydir" paylaşımını yapmıştı.



Musk, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile de hafta sonu görüştü. "Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında serbest ticaret bölgesi görmek istiyorum" diyen Musk, sıfır gümrük vergisi durumuna geçilmesini umduğunu belirtti.



Dünyanın en zengin insanı, Amerikan ve Avrupa vatandaşları için iki kıta arasında hem çalışma hem de seyahat özgürlüğü istediğini de açıkladı. Musk, "Başkan'a bu yönde kesinlikle tavsiyem oldu" ifadesini kullandı.

