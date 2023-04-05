Müteahhitler yurtdışından işçi transferi istiyor

Deniz Tüysüz/NTV

Devam eden kentsel dönüşüm projelerine deprem bölgesindeki konutların yapımı da eklenince inşaatlarda çalışacak işçi bulmak zorlaştı.



Bu durumun diğer önemli nedenleri yurtdışına giden iş gücü ve yeterli sayıda eleman yetişmemesi olarak sıralanıyor.

Sektör temsilcileri acil önlem alınmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe çalışanların yurtdışına çıkışlarının geçici olarak yasaklanması önerisinde bulundu. Tellioğlu, meslek standartlarına uygun ülkelerden de eğitilmek üzere işçi transferi yapılabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin meslek okulları konusunda da zayıf olduğunu belirten Tellioğlu, "Dolayısıyla meslek okullarında muhakkak inşaat çalışanlarına yönelik de bir okul olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.