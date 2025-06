Mutfak masrafları için üretti, iş sahibi oldu

Bartın'da mutfak masraflarını karşılamak amacıyla mantar üretimine başlayan Cengiz Özdemir, devlet desteğiyle kurduğu 4 çadırdan oluşan tesisle iş sahibi oldu.



Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde yaşayan ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünden mezun olmasının ardından bir süre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Özdemir, televizyonda izlediği girişimciden etkilenerek istiridye mantarı üretmeye karar verdi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı istiridye mantarı üretimi kursuna katılan Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.



Proje kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle 2017'de 112 metrekarelik alana mantar üretim çadırı kuran Özdemir, yılda 12 ton istiridye mantarı elde etmeye başladı.



Artan taleple üretim alanını 3 çadırla 336 metrekareye çıkaran Özdemir, daha önce il dışından hazır olarak temin ettiği kompostları da aldığı makineyle kendi üretmeye başladı.



Özdemir, yıllık 36 ton mantar üretilen tesiste, köy sakinlerinden 15 kadına istihdam sağlıyor.



"ÇOK SABRETTİK, GAYRET ETTİK VE BAŞARDIK"



Cengiz Özdemir, AA muhabirine, televizyonda izlediği girişimcilik programından etkilenerek evinin mutfak masrafını karşılamak için mantar üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi.



Düşüncesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilgilileriyle paylaştığını ve Genç Çiftçi Projesi sayesinde mantar serası oluşturduğunu, bir ay gibi kısa sürede ürün elde etmeye başladığını anlatan Özdemir, "Tek çadırda 112 metrekare alanda başladığımız üretimimizi artan taleple 3 çadıra, yani 336 metrekareye çıkardık. Şu anda yılda 36 ton mantar üretiyoruz. Bu mantarları başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Bartın ve çevre illerdeki marketlere, pazarlara veriyoruz, kısa sürede de tükeniyor." diye konuştu.



Özdemir, üretime ilk başladığı süreçte zaman zaman zorluklar yaşadığını, ürün alamadığını ve buna rağmen pes etmediğini dile getirerek, "Çok sabırlı olduk, gayret ettik ve başardık. Üretimi seviyorum. Yaşadığım zorluklara ve aksiliklere rağmen hiçbir zaman 'Bu işi yapamayacağım.' demedim. Yılmadan çalıştık, ayakta durduk ve başarılı olduk. Köyümüzdeki kadınları da istihdam ederek üretimimizi artırarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"HER ZAMAN ÜRETİM ŞART DİYORUZ"



Mantarları kısa sürede günlük ve taze olarak sattıklarını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:



"İlk çadırımı 'evin mutfak masrafını karşılasın' diye kurmuştum. Bir çadırla başladık, sonra talep artınca ikinci ve üçüncü çadırlarımızı kurduk. Kısa zamanda da dörde çıkarmayı hedefliyoruz. Ürünlere talep fazla olduğu için pazar sorunu yaşamıyoruz hatta talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz.



İyi ki bu işe girmişim. Burayı sadece ekonomik kazanç olarak değil, aynı zamanda rahatlama aracı olarak görüyorum. Bu şekilde üretim yapmak, çiftçilik veya hayvancılık yapmak isteyenler bulundukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Hibe desteklerinden faydalanabilirler. Başladıkları işlerde de sabırlı olsunlar, üzerine gitsinler mutlaka başarırlar. Biz her zaman üretim şart diyoruz."



Özdemir, kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, iş arayan gençlerin bu ve buna benzer alana yönlenebileceğini, bu konuda devletin de çeşitli imkanlar sağladığını sözlerine ekledi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder de mantarın özellikle kapalı üretim için elverişli olduğunu, istiridye mantarı üretiminin de hızla gelişim gösterdiğini aktararak, "Gayret eder ve iyi örgütlenirsek hem istiridye hem kültür mantarı konusunda marka il olabiliriz. Bunun için hem Genç Çiftçi projeleri hem de yüzde 70 hibe desteklemeli projeler var. Özellikle gençlerimizin bu imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz. Bizler de çiftçilerimize her türlü bilgi ve desteği veriyoruz." diye konuştu.