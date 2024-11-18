Nakit ihtiyacı büyüdü! ATM'ler günde 3 kez dolduruluyor

Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nakit ihtiyacını büyütünce ATM'lerdeki para akışı hızlandı.

Ekonomi gazetesinin haberine göre ATM'lerdeki para yoğunluğu, TL'deki alım gücünün azalmasıyla birlikte arttı.

200 liranın payı yüzde 400'den fazla arttı. Normalde günde 2 kez doldurulan ATM'lerde bu sayı 3'e yükseldi.

EN FAZLA PAY 200 LİRADA

ATM'lere konulan paralarda en fazla pay 200 liralık banknotlara ait.

ATM'lere koyulan nakdin yüzde 75’i 200 TL’lik, yüzde 25’i ise 100 TL’lik kupürden oluşuyor.

50 LİRA YOK DENECEK KADAR AZ

50 liralık banknotların ATM'deki payı ise yok denecek kadar az. Yakında onların da tamamen kaldırılması bekleniyor.



Merkez Bankası verilerine göre tedavüldeki banknotların tutar olarak yüzde 80,4'ü 200 TL'lik kupürlerden, yüzde 15'i 100 TL'lik kupürlerden, yüzde 2,65'i 50 TL'lik kupürlerden oluşuyor.

YENİ ADIM GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATM'LER

Bankaların yeni adımı ise geri dönüşümlü ATM'ler.

Kullanımdakilere göre daha maliyetli olsa da yeni ATM'lerin sayısı artacak.

Söz konusu ATM'ler yatırılan nakdi hemen çekime hazır hale getirme özelliğine sahip.

