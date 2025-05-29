Nakit yerine kartla alınan bahşiş, çalışanı etkiliyor

HABER/DİLŞAD DEDE TAŞKIN

Kredi kartı kullanımı son yıllarda hızla arttı. Nakit taşımayan tüketiciler, artık sadece yemek hesaplarını değil, bahşişleri de kredi kartı üzerinden ödüyor.



Ancak bu durum, restoran çalışanlarını maddi açıdan zorluyor. Çünkü kartla verilen bahşişin önemli bir kısmı kesintilere gidiyor.



Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, bazı işletmelerde ciroda kredi kartının payı yüzde 90’ı geçmiş durumda.



Restoranlarda her 100 kişiden 90’ı ödemelerini kartla yapıyor. Bu durumun bahşiş sistemine de yansıdığını belirten uzmanlar, kredi kartı ile verilen her 100 liralık bahşişin yalnızca 40-45 lirasının çalışanın cebine girdiğini söylüyor.



Çalışanlar, bu kesintilerin hem gelirlerini düşürdüğünü hem de motivasyonlarını etkilediğini belirtiyor.

Bazı işletmeler, kesintilerden kaçınmak adına kredi kartıyla bahşiş kabul etmiyor. Ancak müşteriler çoğunlukla yanında nakit taşımadığı için bu durum yeni sorunlar yaratıyor.



Artan şikayetler üzerine, kredi kartı ile verilen bahşişlerdeki kayıpları önlemek için yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.



Yeni sistemde, 100 liralık bahşişin 90 lirasının doğrudan çalışana kalması hedefleniyor.

DÜZENLEMEYLE VERGİ KALDIRILMIŞTI



Son yapılan vergi düzenlemesiyle birlikte garson ve motokuryelere verilen bahşişlerden KDV kesilmemesine yönelik karar alınmıştı.