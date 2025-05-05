NASA'da bütçe krizi: Trump, bilimsel görevleri durduracak mı?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), ABD yönetiminin önerdiği yeni bütçe doğrultusunda büyük çaplı kesintilere hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe teklifi, uzay ajansının 2026 bütçesinden 6 milyar dolarlık bir kesintiyle NASA'nın ay programının önemli kısımlarını kaldırmayı amaçlıyor, ancak milyarder, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın öne sürdüğü Mars odaklı projeyi destekliyor.

Trump'ın cuma günü açıklanan 2026 bütçe taslağına göre, Boeing ve Northrop Grumman tarafından inşa edilen devasa bir roket olan NASA'nın bütçesini aşan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve Lockheed Martin tarafından inşa edilen Orion mürettebat kapsülü, ajansın Artemis programı kapsamında 2027'de gerçekleştirecekleri üçüncü görevden sonra iptal edilecek.

Kurumun geçici yöneticisi Janet Petro, çalışanlara gönderdiği kurum içi e-postada, NASA’nın bütçesinde yaklaşık yüzde 25’lik bir kısıntı planlandığını belirtti.

Söz konusu bütçe kesintileri, NASA’nın bazı bilimsel görevleri sonlandırmasını ve birçok “karşılanamayan” programı durdurmasını gerektiriyor. Kurumun iş gücü, bilgi teknolojisi, merkez operasyonları, tesis bakımı ve çevre uyumluluğu gibi alanlarda sadeleşmeye gitmesi öngörülüyor.