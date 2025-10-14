NASA'dan işten çıkarma

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL), federal hükümetin kapatılmasıyla ilgili olmayan bir yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 550 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.



JPL, NASA'nın federal olarak finanse edilen tek araştırma ve geliştirme merkezi.



Web sitesindeki bir açıklamada, işten çıkarmaların, Temmuz ayında başlayan bir yeniden yapılanmanın parçası olarak JPL'nin teknik, iş ve destek alanlarındaki çalışanları etkileyeceği belirtildi.



Direktör Dave Gallagher, işten çıkarmaların, "daha sade bir altyapı yaratarak, temel teknik yeteneklerimize odaklanarak ve mali disiplini koruyarak JPL'nin geleceğini güvence altına almak için gerekli olduğunu" söyledi.