Nasdaq, Midas’ın 500 bin kullanıcıya ulaşmasını New York Times Meydanı’nda kutladı

Midas, geçtiğimiz hafta yayınladığı büyüme verileriyle başarılı bir yılı geride bıraktığını açıklamıştı.

Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul’a tek uygulama üzerinden masrafsız ve rahatça yatırım yapma imkânı sunan Midas’ın 2022 yılında 10 kat büyüyerek 500 bin kullanıcıya ulaşması, Türkiye’nin ardından Amerika’da da büyük ses getirdi.

Dünyanın en büyük teknoloji borsası Nasdaq, Midas’ın Amerikan Borsalarının ardından Borsa İstanbul hisselerini de uygulamaya getirerek ulaştığı bu başarıyı New York Times Meydanı’ndaki dev ekranda kutladı.

TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRAN KUTLAMA



Tüm yatırım ihtiyaçları için tek platform olma hedefi doğrultusunda büyük adımlar atan Midas, 2022 yılında kullanıcı sayısını 10 katına çıkararak 500 bin kullanıcıya ulaştı, işlem hacmini ise 27 katına çıkardı.

Bu başarısının dünyanın en büyük teknoloji borsası Nasdaq tarafından, finansın kalbinin attığı dünyanın en kalabalık meydanında kutlanması tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

Büyüme rakamları kadar kullanıcı deneyimini iyileştirme adına yaptığı geliştirmelerle de dikkat çeken Midas, Nasdaq ile kullanıcılarına en hızlı canlı veriyi sağlamak için yaptığı işbirliğini genişletti.

Bu anlaşma ile Midas, Amerikan borsalarındaki canlı verileri Türkiye’deki kullanıcılarına en hızlı şekilde ulaştıran ve bu hızda canlı veri hizmetini ücretsiz olarak sağlayan tek aracı kurum oldu.

"BİR TÜRK FINTECH OLARAK BAŞARIMIZIN DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ BORSASI NASDAQ TARAFINDAN KUTLANMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ"



“Bir Türk fintech olarak başarımızın dünyanın en büyük teknoloji borsası Nasdaq tarafından kutlanmasının gururunu yaşıyoruz.”



Midas CEO’su Egem Eraslan, “Borsa işlemlerinizi en avantajlı ve zahmetsiz şekilde yapabileceğiniz uygulama olma hedefiyle çıktığımız bu yolda başarılarımızın global ölçekte takdir görmesi bizim için çok kıymetli. Bir Türk fintech olarak başarımızın dünyanın en büyük teknoloji borsası Nasdaq tarafından kutlanmasının gururunu yaşıyoruz. Borsa yatırımlarında bizi tercih eden 500 bin kullanıcımız sayesinde buraya geldik. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için çağrı merkezini ve canlı chat’i hayata geçireceğiz. Tüm yatırım ihtiyaçları için tek platform olma yolunda 2023’te değerli madenler ve yatırım fonlarını da Midas’ta göreceğiz. Başarılarımızın global ölçekte takdir görmesi bizim için çok kıymetli, 2023 yılında da kullanıcılarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çok çalışacağız” dedi.