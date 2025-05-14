NATO ülkelerinin kapısını açacak: HÜRJET için İspanya ile anlaşma
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET , İspanya ile imzalanan kritik anlaşmayla NATO sahnesine çıkıyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma, İspanya'da imzalandı.
Anlaşmaya ilişkin Madrid'de açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor" dedi.
Anlaşmayla birlikte karşılıklı olarak endüstri alanında ne tür iş birliği yapılacağını, HÜRJET'in İspanya için üretilen konfigürasyonunda hangi firmaların ne tür ürünleri olacağını belirlediklerini belirten Demiroğlu Onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz." ifadelerini kullandı.
"EMİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"
"Uzun ve ince bir yolda, emin bir şekilde yürümeye devam ettiklerini, anlaşma ile birlikte çok önemli bir adım attıklarının" altını çizen Demiroğlu, "TUSAŞ ve Türkiye açısından baktığımızda bu seviyede ilk anlaşma. Çünkü konuştuğumuz konu Türkiye'de üretilen bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine kullanımı için verilmesi ve bazı alt sistemlerinin o ülkede, yine bizimle beraber yerleştirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.
Anlaşmayla birlikte firmaların teknik düzeyde çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydeden Demiroğlu, çok önemli ve potansiyeli çok yüksek bir anlaşma olduğunun altını çizdi.
"BİRÇOK KAPI AÇILACAK"
Demiroğlu, "Bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı da açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için de hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında kullanabilecekleri bir platform olacak" dedi. Ciddi bir boşluğun doldurulmuş olacağını söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü, "Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"HİZMETİ GÖRDÜKÇE GÜVEN BAŞLIYOR"
HÜRJET için yapılan anlaşmanın çok boyutlu olduğunu, özellikle güven hususunda diğer Türk sanayi ve güvenlik ürünlerine de kapılar açılabileceğini ifade eden Demiroğlu, "Kara, deniz, havada bizim kendi ürünlerimiz, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, belki KAAN için de kapı açmış oluyoruz. Çünkü kullandıkça, hizmeti gördükçe güven başlıyor ve bu da tercihi getiriyor." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiye'nin ilk defa milli katılımla yer aldığı, kendilerinin de ilk kez katıldığı Madrid'deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nın (FEINDEF) hızlı büyüdüğüne dikkati çekti.
İspanya'nın etkisi altındaki coğrafyalardan da ciddi ziyaretçiler alan FEINDEF'te yeni kontaklar kurma ve önceden görüştükleri firmalarla daha da yakınlaşma fırsatı bulduklarını aktaran Demiroğlu, "Bu yolculuk uzun ve çok çalışmak gerekiyor ama biz gelişmelerden memnunuz ve ümitliyiz. Buradaki temaslarımızın meyvelerini toplarız." değerlendirmesini yaptı.
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