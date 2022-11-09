Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

Ticaret Bakanlığı'nın naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, söz konusu eşya için tarife kontenjanı miktarı toplam 2 bin 986 ton olarak belirlendi.

Ayrıca, her ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.



Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacak.



Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak.



Tebliğ, 21 Kasım 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.