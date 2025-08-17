Ne altın ne de dolar... En çok kazandırana çok şaşıracaksınız

Türkiye'de yatırım alışkanlıkları enflasyon süreciyle birlikte değişmeye başladı. Mevduattaki yüzde 60'a yakın bileşik faiz oranları, halka arz süreçleriyle birlikte hisse senetleri, profesyoneller tarafından yönetilen getirisi yüksek fonlar, döviz yatırımcısı gibi farklı yatırım araçlarına kaymalar sürüyor.



Geçmişte konut alan, otomobil alıp satan kişiler şimdi paradan para kazanmanın gayreti içine girişti.



Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım ürünlerinden altın, dolar, euro'ya nazaran daha yüksek getiri sağlayan emtialar bulunuyor.



SON DÖNEMİN YÜKSELEN YILDIZI KAHVE



Kahve fiyatlarında olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Altın ve dolar, kahvenin yanında sönük getiri sağlıyor.



Kahve ve kakao son bir ayda yüzde 12'ye yakın getiri sağladı. Hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar da yüzde 5.87 oranında kazandı. Bu süreçte dolar yüzde 1.37, altın ise 1.29 değer kazandı.



KAYBETTİRENLER DE VAR



Gıda emtiaları arasında portakal suyu bir ayda yüzde 21, patates yüzde 18, yulaf yüzde 10 oranında kaybettirdi.



