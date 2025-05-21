Ne dolar ne euro! İşte yükselen para birimi

Avrupa'nın refahı yüksek ülkelerinden olan Norveç'in para birimi kron, hem dolar hem de euro karşısında güçleniyor.

Ne dolar ne euro! İşte yükselen para birimi

İsrail'in İran'a saldırı düzenleyip nükleer tesislerini yok edeceğine dair haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselmeye başlamıştı.

Avrupa'nın önemli petrol ve doğal gaz üreticileri arasında yer alan Norveç, petroldeki yükselişin etkisini para birimi kronda da gördü.

Norveç kronu, petrol fiyatlarının yükselmesiyle, dolara karşı 16 haftalık, euroya karşı ise yaklaşık 7 haftalık zirveye ulaştı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ DE ETKİLİYOR

ING analisti Francesco Pesole, alternatifleri arayışının kronu ve diğer Avrupa para birimlerini desteklediğini söylüyor.

Gün içinde dolar 10,1790 kron, ise 11,5206 krona kadar geriledi.

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