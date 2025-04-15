Ne İstiklal ne Bağdat Caddesi... İstanbul'un kira şampiyonu caddesi yine değişmedi

Rapora göre, Nişantaşı bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Caddesi, bir önceki yıl olduğu gibi metrekare başına 250 dolarla son 8 yılın en yüksek birincil kira bedeline sahip cadde unvanını sürdürdü.

Bağdat Caddesi , İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini kapsayan İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre, söz konusu caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2024'te de seyrini sürdürdü.

Yüksek talep ve kira seviyeleri ile sınırlı arz gibi nedenlerle uygun yer bulmak zorlaşırken, kentsel dönüşüm projelerinin arzı artırması, gelecek yıllarda cadde mağazacılığının büyümeye devam etmesi öngörülüyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı Bağdat Caddesi'ne modernize edilen fiziki yapısı ve artan erişilebilirliği nedeniyle gelecek dönemde talebin daha da güçlenmesinin beklendiği belirtildi.

Bu rakamla Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bırakan Abdi İpekçi'yi, metrekare bazında aylık 220 dolarla İstiklal Caddesi, 150 dolarla Bağdat Caddesi izledi.

Son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarının arttığı Bağdat Caddesi'nin araştırmaya konu olan 2,6 kilometrelik bölümünde mağaza sayısı 335'ten 329'a gerilerken, 324 mağazanın dolu olduğu gözlendi. Boş mağaza sayısı yediden, beşe düştü.

Toplam 1,4 kilometre uzunluğa sahip İstiklal Caddesi'ndeki 270 mağazanın 258'inde doluluğa ulaşılırken, 12 mağazanın boş olduğu görüldü. Boş mağaza sayısı 2024'te bir önceki yıla göre 1 adet artarak 12'ye çıktı.

İşlemlerin çoğunu yeni kiralamalar oluştururken, 2024'te bir önceki yıl kentsel dönüşümde olan mağazaların yüzde 24'ü, boş mağazaların ise yüzde 34'ü kiralandı.

Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan rapora göre, kültürel çekim merkezlerinin yaya trafiğini artırması ve yerel markaların öne çıkması dikkati çekerken, caddelerdeki boş mağaza sayısı azalmaya devam etti.

NİŞANTAŞI'NDA BOŞ MAĞAZA SAYISINDA ARTIŞ

Avrupa Yakası'nın gözde alışveriş yerlerinden olan ve 2,7 kilometrelik uzunluğa sahip Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi olmak üzere dört ana caddeden oluşan Nişantaşı bölgesindeki mağaza sayısı 374'ten 370'e indi. 352 mağazanın dolu olduğu görülürken, boş mağaza sayısı 14'ten 18'e yükseldi.

Geçen yıl söz konusu caddelerde toplam 51 mağaza kiralama işlemi gerçekleşirken, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'nda 22'şer, İstiklal'de 7 mağaza kiralandı.

YENİ KİRALAMALAR HANGİ SEKTÖRDEN?

Rapor, cadde bazında farklılaşan eğilimleri de ortaya koydu.

Buna göre, Nişantaşı bölgesinde ve İstiklal Caddesi'nde işlem sayısında düşüş yaşanırken, kiralanan alanların ortalama büyüklüğünün artması dikkati çekti. Bu durum, markaların daha geniş metrekareli mağazalara yöneldiğinin kanıtı oldu.

Bağdat Caddesi'nde ise kentsel dönüşüm projeleri ve yüksek doluluk oranlarının etkisiyle, markaların uygun konum bulmakta zorlandığı ve bu nedenle kiralanan ortalama alan büyüklüğünün küçüldüğü görüldü.

Üç ana caddede kiralama işlemlerinde özellikle yeme-içme sektörünün yaptığı atak gözlerden kaçmadı. Yeni kiralama işlemlerinin hacimsel açıdan yüzde 36'sı giyim ve ayakkabı sektörü, yüzde 32'si ise yeme-içme sektörü tarafından yapıldı. Yeme-içmede bu oran yüzde 23'ten yüzde 32'ye yükseldi.