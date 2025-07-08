Ne mühendis ne doktor... En çok aranan meslek şaşırttı

Türkiye İş Kurumu Haziran ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 88 bin 520'si (%60.7) erkek, 57 bin 380'i (%39.3) kadın olmak üzere 145 bin 900 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör şaşırttı.



Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükseldi. İşsizlik rakamları tek haneli seyretmeye devam ediyor. Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.



Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.



HAZİRAN'DA'DA 122 BİN 271 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ



2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık edildi.



EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI ARANIYOR



Ocak-Haziran 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turim ve Otelcilik Elemanı", Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.