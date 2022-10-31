Nebati: Atacağımız yeni adımlar KKM gibi katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati finansın geleceği zirvesinde konuşma yaptı.



Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Finansal mimari ve altyapının geliştirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde beraberce çalışıyoruz. Bu kapsamda atacağımız yeni adımları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yeni adımlarımız da kur korumalı mevduat gibi finansal istikrara katkı sağlayacak.



Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.



"TROY'UN YAYGINLIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY'un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz.



Ekonomimizin daha fazla katma değerli üretim potansiyeline ulaşabilmesi amacıyla Türkiye Ekonomi Modelimizin sac ayaklarından biri olan selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz. Böylece, reel sektörün finansmana kesintisiz erişimini sağlarken kredilerin de tüketimden ziyade üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz.



"KREDİ HACMİ 6,9 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI"



21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi yıl sonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 6.9 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın yaklaşık yüzde 83'lük kısmının reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanıyor olması oldukça önemli.



KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının üç katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli buluyoruz.



2022 yılında, selektif kredi anlayışıyla, Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi'nde 111.3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız. Hazine olarak yeşil tahvil ihracı için gerekli mevzuatsal hazırlıkları tamamladık.



BDDK ile de TBB ile de SPK ile de toplantı yaparız. Finansal yapının mimarları konuşur, tartışır, sorunlar varsa ortaya koyar, çözümü için her paydaş üzerine düşen yükü alır."

