Nebati: Enflasyon çok daha belirgin şekilde düşecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında konuştu.



Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılını başarı ile tamamlamış, Türkiye'yi yüzyıl hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bir süreçteyiz. İhracatta cumhuriyet rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz.

"POZİTİF AYRIŞMAYI BAŞARDIK"

Geldiğimiz nokta itibarıyla dünya ekonomilerinden pozitif ayrışmayı başarmış durumdayız.

Bankalarımız güçlü yapıları ile reel sektörü desteklemeye devam ediyor.

Enflasyonun boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyon önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek.

"100 SENE SONRA İKTİSAT KONGRESİ DÜZENLEYECEĞİZ"

17 Şubat'ta, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra aynı yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz.