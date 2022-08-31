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Nebati: Türkiye, OECD ve G20'de en yüksek büyüyen ikinci ülke

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Nebati,Türkiye,'nin OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu belirtti.

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 11:40

Nebati: Türkiye, OECD ve G20'de en yüksek büyüyen ikinci ülke

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Bakan Nebati'den ABD'nin TÜSİAD mektubuna ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati şunları kaydetti:

"Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur.

İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük.

Son iki buçuk yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz."

"BÜYÜMENİN İŞGÜCÜ PİYASASINDA YANSIMASI GÖRÜLDÜ"

Büyümedeki seyrin işgücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında görüldüğünü belirten Nebati, "Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü" dedi.

Bakan Nebati, "Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir" diye konuştu.

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