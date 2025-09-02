Nestle CEO'sunu gönül ilişkisi yaktı... Soruşturmanın ardından kovuldu

İsviçreli gıda devi Nestle, CEO’su Laurent Freixe’nin, bir astıyla yaşadığı romantik ilişkiyi açıklamaması nedeniyle aniden görevden alındığını duyurdu. Freixe göreve geldikten bir yıl sonra kötü bir yöntemle görevinden alınmış oldu.



YENİ CEO ATANDI



KitKat’tan Nesquik’e kadar uzanan ürünlerin üreticisi olan Nestle, Nespresso kahve biriminin başında bulunan deneyimli şirket yöneticisi Philipp Navratil’i derhal Freixe’nin halefi olarak atadığını duyurdu.



Şirkette şok etkisi yaratan ayrılık, zorlu tüketici ortamı ve küresel ticaret tarifeleri tehdidi altında Nestlé için daha fazla dalgalanma tehdidi oluşturucağı iddiasını ortaya koydu. Şirket, Haziran ayında uzun süredir Yönetim Kurulu Başkanı olan Paul Bulcke’nin gelecek yıl görevinden ayrılacağını duyurmuştu.



"İŞ AHLAKINI İHLAL ETTİ"



Nestle, Freixe’nin ayrılışının, Bulcke ve Bağımsız Direktör Pablo Isla’nın yönettiği, şirketin iş ahlakı kurallarını ihlal eden, doğrudan bir astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyle ilgili soruşturmanın ardından gerçekleştiğini söyledi.



Bulcke yaptığı açıklamada, "Bu gerekli bir karardı. Nestle’nin değerleri ve yönetimi, şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent’e uzun yıllardır verdiği hizmet için teşekkür ederim. Stratejide rotamızı değiştirmiyoruz ve performansta da hız kaybetmeyeceğiz." dedi.



CEO'LAR BİRER BİRER DEĞİŞTİ



Şirketin kıdemli isimlerinden Freixe, Nestlé’nin selefi Mark Schneider’i görevden almasının ardından tam bir yıl önce CEO görevini devralmıştı.



Bu ani çıkış, Nestle’nin rakibi Unilever, Diageo ve Hershey’in de aralarında bulunduğu küresel bir tüketici ürünleri ve gıda şirketinde bu yıl gerçekleşen son yönetim değişikliği oldu.



Kohl’s, Mayıs ayında CEO Ashley Buchanan’ı, göreve geldikten sadece 100 gün sonra, kendisiyle kişisel bir ilişkisi olan bir satıcıyla anlaşmalar yapmaya zorladığı ortaya çıkan bir soruşturmanın ardından kovmuştu.



PHILIPP NARVATIL KİMDİR?



Navratil, kariyerine 2001 yılında Nestlé’de iç denetçi olarak başladı. Orta Amerika’da çeşitli ticari görevlerde bulunduktan sonra, 2009 yılında Nestlé Honduras’ta ülke müdürü olarak atandı.



2013 yılında Meksika’daki kahve ve içecek işinin liderliğini üstlendi ve 2020 yılında Nestlé’nin Kahve stratejik iş birimine geçiş yaptı.



Temmuz 2024′te Nespresso’ya geçti ve bu yılın 1 Ocak’ında Nestlé yönetim kuruluna katıldı.