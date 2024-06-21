Net rezervlerde iyileşme sürüyor

Merkez Bankası'nın rezervlerinde iyileşme hız kesmiyor.



Öncü verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibarıyla 5,4 milyar daha artış gösterdi.



Böylece net rezervler 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.



Yerel seçimlerden bu yana swap hariç net rezervlerdeki toparlanma 76,9 milyar dolara yükseldi.



Net rezervler, 31 Mayıs itibarıyla 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmişti.



Swap hariç net rezervler seçim öncesinde -65 milyar dolara kadar gerilemişti.

