Netflix abonelik fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Netflix Türkiye abonelik ücretlerinde artışa gitti.

Platformun Temel, Standart ve Premium olarak üç farklı abonelik paketlerinin tamamına zam yapıldı.

Zamla birlikte daha önce 189,99 lira olan temel paketin fiyatı 259,99 lira oldu.

Standart paketin fiyatı ise 389,99 lira oldu. Bu paketin fiyatı zamdan önce 289,99 liraydı.

Netflix'in 4K yayın kalitesine sahip premium paketinin fiyatı ise 499,99 liraya yükseldi. Bu paketin önceki fiyatı 379,99 liraydı.

Son artışla birlikte temel paket yüzde 36,8 zamlanmış oldu. Standart paketin fiyatı yüzde 34,5 artarken, premiumdaki zam oranı yüzde 31,6 olarak belirlendi.