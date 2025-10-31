Netflix hisseleri bölünecek

Netflix, her bir hisse için dokuz ek hisse dağıtılacağını ve bölünmenin çalışan hisse opsiyon programına katılımı kolaylaştıracağını belirtti. Bu adım, hisseleri bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirecek.



Bölünmüş fiyatlarla işlem 17 Kasım sabahı başlayacak.



Hisseleri son üç yılda yüzde 360'tan fazla yükselen Netflix hissesinin fiyatı son olarak bin 123 dolar seviyesindeydi.



Bu, Netflix'in 2002'de halka arzından bu yana yaptığı üçüncü hisse bölünmesi oldu. Son bölünme 2019'da gerçekleşmişti.



EMarketer kıdemli analisti Ross Benes, "Bölünme küçük yatırımcılar için hisse alımını kolaylaştıracak ama şirketin temel değerinde ya da kurumsal yatırımcılar açısından cazibesinde bir değişiklik yaratmayacak" dedi.

