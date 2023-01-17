Netflix üyelik ücretlerine zam (Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu?)

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix üyelik ücretlerine zam yaptı.

Geçtiğimiz yıl 2 kez fiyat artırarak en düşük paketini 45.99 TL'den satan Netflix’ten 2023'ün ilk zammı da geldi.

Paket fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 oranında artıran Çevrimiçi dizi ve film platformu, zamla birlikte en düşük paketin fiyatı 44, 99 TL'den 63,99 TL'ye çıktı.

En üst paketin fiyatı 130 lira 99 kuruş oldu.

2022'in Nisan ve Temmuz ayları arasında neredeyse 1 milyon abone kaybederek 11 yıl sonraki ilk düşüşünü yaşayan Netflix'in gelen zamlarla birlikte abone kaybı yaşaması da bekleniyor.

''ZAM KADEMELİ YANSIYACAK''

Zam hakkında firmadan gelen açıklamada, ''Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız'' denildi.