Netflix ve Fransız yayıncıdan anlaşma

ABD merkezli meyda şirketi Netflix, Fransız yayıncı TF1 ile 2026 yazından itibaren canlı ve isteğe bağlı içeriklerini yayınlamak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.



Anlaşma, Fransız abonelerin Netflix içinde TF1'in beş TV kanalına ve TF1+ platformuna erişmesine olanak tanıyor.



Bu Netflix'in geleneksel yayıncı ile yaptığı en büyük anlaşma.



Netflix'in eş başkanı Greg Peters, AFP'ye yaptığı açıklamada, hizmetin 2026 yazında yayına gireceğini söyledi, ancak TF1 ile yapılan işbirliğinin finansal veya diğer ayrıntılarından bahsetmedi.



ABD'li şirketten yapılan açıklamada, Fransa'daki Netflix abonelerinin akıllı televizyonlarında veya diğer cihazlarında "Netflix ortamından ayrılmalarına gerek kalmadan" TF1'in beş TV kanalına ve grubun kendi TF1+ yayın platformundaki içeriklere erişebilecekleri belirtildi.



Spor etkinlikleri, pembe diziler ve "Survivor" tarzı şovlar sunulacak.



TF1, 1935'te kurulan Fransa'nın ilk televizyon ve ilk özel kanalı. Yayınını Paris'in Eyfel Kulesi'nden yapılmaktadır. Bouygues grubuna bağlıdır.