New Balance, Camper ve Vans'a domuz derisi cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markasıları New Balance, Vans ve Camper ayakkabı markalarına ceza kesti.



Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirmelerde, "37% Pigskin" (domuz derisi) ifadesine yer verildiği, bu itibarla içeriğinde domuz derisi bulunduğu değerlendirilen ürünlerin bileşenlerine yönelik eksik bilgilendirme yapıldığı tespit edildi.

NEW BALANCE MARKASINA MİLYONLUK CEZA



İncelemelerde New Balance'ın Türkiye'deki internet satış sitesinde "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabıların açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı görüldü.



Aynı ürünlerin yurt dışı uzantılı internet sitesinde yapılan

bilgilendirmelerde ise "pigskin/mesh" (domuz derisi) ifadelerine yer verildi.

DİNİ HASSASİYET VURGUSU



İncelemeler sonucu "Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda açıkça belirtilir." hükmüne uyulmadığından dolayı New Balance markasına 1 milyon 730 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasına karar verildi.

VANS'A DA PARA CEZASI

Spor giyim ve ayakkabı markası Vans'a da aynı hükümden 863 bin 580 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verildi.