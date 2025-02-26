New York Borsası dalgalı seyirle kapandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "planlandığı gibi ilerlediğini" açıklaması küresel piyasayarda ticaret savaşı endişelerini artırdı. S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Aralık ayında yıllık yüzde 3,9 arttı ve konut fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterdi.



Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında 7 puan düşüşle 98,3'e geriledi. Bu, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviye olurken, Ağustos 2021'den beri en büyük aylık düşüş kaydedildi.



Tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi, Şubat ayında yüzde 5,2'den yüzde 6'ya çıktı. Analistler, enflasyona dair endişelerin artmasının, tüketici güveninde düşüşe yol açtığını belirtti.



Hisse Senedi Piyasasısında ise, ABD’nin Çin’e çip ihracatına yönelik yeni kısıtlama planları sonrası, çip sektöründeki şirketlerin hisseleri değer kaybetti:



Nvidia yüzde 3, Broadcom yüzde 2,6, AMD yüzde 3,8, Lam Research yüzde 3,6 düşerken Tesla'nın Avrupa satışlarındaki keskin düşüş nedeniyle yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. Trump Media & Technology ise yüzde 7,5 düşüşle dikkat çekti.



ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi, 9 baz puan düşerek yüzde 4,30'a geriledi ve Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.



Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonun henüz hedeflenen ylüzde 2 seviyesine dönmediğini ancak ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, para politikasının bir süre daha sıkı kalmasının mantıklı olduğunu ifade etti. Fed’in faiz indirimi zamanlamasına yönelik beklentileri şekillendirebileceği belirtiliyor.