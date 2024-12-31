New York borsası düşüşle kapandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla dair politika görünümüne ilişkin değerlendirmeler sürerken, özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden oldu.



Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizleri de 7 baz puan düşerek yüzde 4,54'e indi. Analistler, çarşamba günü yeni yıl tatili nedeniyle Amerikan borsalarının kapalı olacağını, hafta boyunca ise zayıf işlem hacminin beklendiğini ifade etti.



Alphabet hisseleri yaklaşık yüzde 1, Apple, Microsoft, Meta ve Amazon hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Tesla hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde bir düşüşle günü tamamladı.



Çinli ByteDance’in yapay zeka çiplerine 7 milyar dolarlık yatırım planladığına dair haberler Nvidia hisselerinde yüzde 0,4’lük bir artışa yol açtı.



Öte yandan, Güney Kore’de Jeju Air’a ait bir Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Bu gelişmenin ardından Boeing hisseleri yüzde 2,3 düştü.



Makroekonomik verilere bakıldığında ise ABD’de bekleyen konut satışları kasım ayında yüzde 2,2 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseliş kaydetti.