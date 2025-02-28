New York borsası düşüşle kapandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasının yatırımcıların ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişelerini canlı tuttuğu belirtilirken Yatırımcılar, Nvidia'nın finansal sonuçları ile açıklanan makroekonomik verileri izledi.



Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, Avrupa Birliğine yönelik yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini ve bu gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirtmişti. Trump, bugün de Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini, aynı tarihte Çin'e de yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacağını açıkladı.



ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5'den yüzde 2,7'ye revize edildi.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 242 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ocakta yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. ABD'de bekleyen konut satışları, ocakta yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.



Yüksek enflasyon göstergelerine rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığının devam ettiği belirtildi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 2 baz puan artışla yüzde 4,27'ye çıktı.

NVIDIA YÜKSELİŞLE BAŞLADI KAYIPLA KAPATTI



Nvidia'nın geliri, yıllık bazda yüzde 78 artışla 39,3 milyar dolara ulaştı. Şirketin net karı yıllık yüzde 80 artarak 22,1 milyar dolara yükseldi. Nvidia'nın geliri ve karı piyasa beklentilerini geride bırakırken, çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 43 milyar dolar olarak açıkladı.



Analistler, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında ilk kez bilanço açıklayan Nvidia'nın iyimser tahminlerinin sektördeki talebin soğumasına ilişkin endişeleri yatıştırdığına işaret etti.



Ancak Nvidia'nın hisseleri yükselişle başladığı günü yüzde 8,5 değer kaybıyla tamamladı.



Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon beklentilerine ilişkin anket ölçümleri kusurlu olduğunu ancak enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışken, Fed'in gardını düşürmesinin zamanı olmadığını belirtti. Enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü göründüğünü, artan belirsizliğin büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ifade eden Schmid, Fed'in tetikte olması ve zorlukla elde ettiği kredibilitesini korumasının öneminden bahsetti.

FED BAŞKANLARININ DEĞERLENDİRMELERİ



Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, dezenflasyon sürecinin düzensiz olduğuna ve yavaşladığına işaret ederek, "Para politikasının sabırlı olma lüksüne sahip olduğuna inanıyorum ve bu muhtemelen federal fon oranını bir süre sabit tutmak anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



İş gücü piyasası sağlıklı kaldığı sürece, politika ayarlaması için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye döndüğüne dair kanıtlar aradığını dile getiren Hammack, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler bulunduğunu anlattı.



Hammack, para politikasının anlamlı bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşünmediğine ve halihazırda nötr bir ortama yakın olabileceklerine işaret etti.



Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da politika faizinin, ekonominin geri kalanını olumsuz etkilemeden, uzun vadede enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek kadar kısıtlayıcı olmayı sürdürdüğünü söyledi.