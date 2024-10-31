New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta borsalarda negatif bir seyir hakim oldu. ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,7 artış gösterdi ve 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Analistler, verilerin ABD ekonomisinin yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde istikrarlı bir büyüme eğiliminde olduğunu işaret ettiğini belirtti. Tüketici harcamalarındaki artışın ekonomiyi desteklediğini vurgulayan analistler, bu gelişmelerin ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.



Bugün açıklanan verilere göre, ABD özel sektör istihdamı ekim ayında 233 bin kişi artarak beklentileri aştı. Analistler, bu verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında çeyrek baz puanlık faiz indirimi ihtimalini desteklediğini belirtti.



Tahvil cephesinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesinde dengelendi. Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor. Alphabet'in hisseleri, üçüncü çeyrek gelir ve kârının beklentileri aşmasının ardından yüzde 2,9 değer kazandı. Visa, 1.400 kişiyi işten çıkaracağını açıklamasına rağmen, güçlü tüketici harcamaları sayesinde beklentilerin üzerinde bir kâr elde etti ve hisseleri yüzde 2,9 arttı.



Öte yandan, finansal sonuçları beklentilerin altında kalan Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 6,3, dördüncü çeyrek gelir tahminleri hedefleri karşılayamayan yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri ise yüzde 10,6 değer kaybetti. Analistler, Microsoft, Meta ve Starbucks gibi dev şirketlerin piyasa kapanışının ardından açıklayacağı bilançoların yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.