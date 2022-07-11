New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,52 azalışla 31.173,84 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 1,15 azalarak 3.854,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,26 kayıpla 11.372,60 puana düştü.



ABD'de bu hafta açıklanacak haziran ayı enflasyonu ve şirketlerin başlayacak bilanço sezonu öncesi endeksler, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.



Enflasyon ve resesyona ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,8 ile yeni zirveye ulaştığını bildirdi. Tüketicilerin gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,3 puan azalarak yüzde 3,6 seviyesine geriledi.



Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarıyla baş edebileceğini, 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini belirtti.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD ekonomisinin resesyona dair çok az işaret gösterdiğini, daha yüksek faiz oranlarına dayanabileceğini kaydetti.



Kansas City Fed Başkanı Esther George ise faiz oranında beklenenden daha hızlı yapılacak değişikliklerin ekonomiyi ve finansal piyasaları strese sokabileceğine işaret etti. George, Fed'in faiz oranını artırmaya başlamasından sadece 4 ay sonra resesyon endişesinin artmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.