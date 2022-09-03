New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası ABD'de açıklanan istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle düşüşle kapandı.



Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalışla 31.318,44 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalarak 3.924,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 kayıpla 11.630,86 puana düştü.



Ülkede tarım dışı istihdamın ağustosta önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklenenden güçlü gelmesinin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, gün içinde yönünü negatife çevirdi.



İstihdam verisi, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam ederek ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişeleri yatıştırmakta başarısız oldu.



ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.



Ülkede temmuz ayında 526 bin kişilik artış kaydeden istihdamın, ağustosta 300 bin kişi artması bekleniyordu.



Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise söz konusu dönemde yüzde 0,3 artarak 32,36 dolara çıktı.



Analistler, tarım dışı istihdamın ağustosta yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda artmaya devam ettiğini, bunun Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.



İstihdam verisinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 44 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 56 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.



Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom'dan gelen haberler de Avrupa'da tırmanan enerji krizine ilişkin endişeleri artırdı. Gazprom, yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu duyurdu.

