New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanıması sonrası artan tansiyonun etkisiyle günü düşüşle tamamladı.



Kapanışta Dow Jones endeksi 480 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,42 azalarak 33.596,61 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 0,99 azalışla 4.305,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kayıpla 13.381,52 puana indi.



Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla piyasalardaki negatif seyir hakimiyetini sürdürdü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından ABD, Rusya'nın bu kararını şiddetle kınayarak Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklamıştı.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini bildirdi.



Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşılayan ABD yönetimi de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.



Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım uygulanacağını ve Rus hükümetinin Batı finansmanına erişiminin engelleneceğini kaydetti. Ayrıca Biden, Putin'e yakın kişiler ile aile üyelerine de yaptırım getirileceğini aktardı.



Söz konusu gelişmelerin etkisiyle artan jeopolitik riskler sonucu petrol ve altın gibi emtia fiyatlarındaki yükseliş de devam etti.



Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.30 itibarıyla 93,3 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 91,4 dolardan alıcı buldu.



Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı da 1.901 dolar seviyesinde seyretti.



Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 2 puan artışla 57,5'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Ülkede hizmet sektörü PMI da şubatta geçen aya göre 5,5 puan artışla 56,7'ye çıkarak 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

