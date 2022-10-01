New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.



Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puan değer kaybetti ve yüzde 1,71 azalışla 28.725,51 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 1,51 azalışla 3.585,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kayıpla 10.575,62 puana indi.



ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamaları ve enflasyonun hızlandığını gösteren ekonomik verilerin etkisiyle endeksler, haftanın son işlem gününde negatif seyrini sürdürdü.



Fed'in geçen hafta agresif faiz artırımına gitmesinin ardından yetkililerin gelecek dönemde de yüksek faiz ortamının süreceğine dair "şahin" mesajlar vermesi, piyasalarda risk iştahının düşük kalmasına neden oldu.



Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti. Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." değerlendirmesini yaptı.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ek faiz artışlarının gerekli ancak ne kadar ileri gidileceğinin verilere bağlı olduğunu belirtti. En büyük önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayan Daly, 2023'ün sonunda veya 2024'ün başlarında yüzde 2 enflasyona ulaşmayı umduğunu ifade etti. Ekonominin bir resesyonun eşiğinde olmadığını aktaran Daly, ancak yavaşlaması gerektiğini kaydetti.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise Fed'in para politikası sıkılaşmasının enflasyon düşene kadar devam edeceğini vurguladı. Enflasyonun seyri konusunda hala önemli bir belirsizlik olduğuna işaret eden Barkin, Fed'in erken zafer ilan etmek yerine sıkılaşma politikasına devam edeceğini aktardı.



Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre kişisel tüketim harcamaları, ağustosta yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.



Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 6,2 arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,9'luk artışla beklentileri aştı.



Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin son verilerin fiyat artışlarının hızla devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

