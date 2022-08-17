New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı

New York borsası Fed toplantısı tutanakları öncesi düşüşle açıldı.



Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 azalarak 34.029,55 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 4.280,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kayıpla 12.968,63 puana indi.



Fed'in bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 26-27 Temmuz'da düzenlenen son toplantısına ait tutanaklar öncesi endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.



Analistler, ABD ekonomisinden gelen karışık sinyallerin piyasaların Fed'in bir sonraki hamlesini tahmin etmesini zorlaştırdığını belirtti. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda piyasa beklentilerinin aksine değişim göstermedi.



Öte yandan ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı da tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi.



Analistler, perakende sektörüne ilişkin son verilerin ve finansal sonuçların yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını frenlemeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.