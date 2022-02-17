New York borsası Fed tutanaklarının ardından karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 34.934,27 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 4.475,01 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 14.124,09 puana indi.



Endeksler, devam eden jeopolitik riskler ve Fed'in son toplantısına ait tutanakların etkisiyle kapanışta karışık bir seyir izledi.



Fed'in 25-26 Ocak'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya ve bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunu gösterdi.



Banka yetkililerinin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyan tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.



Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı ve 10 ayın en yüksek artışını gösterdi.



Ülkede sanayi üretimi de ocakta piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 1,4'lük artış kaydetti.



Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna civarından kuvvetlerini çektiğini görmediklerini, tersine Rus askeri yığınağının sürdüğünü, buna rağmen dün Moskova'dan gelen mesajlar nedeniyle "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi.