New York borsası, federal hükümetin kapanmasına rağmen yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de federal hükümetin kapanmasına rağmen günü yükselişle tamamladı.



Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 46.441,10 puana çıktı.



S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.711,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 22.755,16 puana ulaştı.



Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının potansiyel ekonomik etkilerini değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.



Dün gece yarısı itibarıyla sona eren 2025 mali yılı bitiminden önce federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.



Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının uzun süreceğini düşünmediğini söyledi.



Kapanma devam ederse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalacaklarını dile getiren Vance, ancak işten çıkarmalarla ilgili nihai bir karar alınmadığını belirtti.



Vance, kapanmayı sona erdirmek için Senato'daki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçiyle görüştüğünü belirtti.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de hükümetin neden kapalı olduğu sorusunun yanıtının "Demokrat Parti'nin izlediği siyaset" olduğunu ifade etti.



Kapanmanın ekonomik büyümeye etkisine ilişin bir soruyu yanıtlayan Leavitt, bunun "kapanmanın ne kadar süreceğine" bağlı olduğunu aktardı.



Fitch Ratings de ABD'de hükümetin kapanmasının, ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını bildirdi.



Analistler, borsanın daha önceki hükümet kapanmalarını genellikle sorunsuz bir şekilde atlattığına işaret ederek, ancak bu seferki kapanmanın yavaşlayan iş gücü piyasası, enflasyon riskleri ve tarihsel olarak yüksek hisse senedi değerlemeleri gibi bir dizi ekonomik faktör nedeniyle daha riskli olabileceğini anlattı.



Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azalış kaydetti.



Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.



Hükümetin kapanması dolayısıyla bazı kilit ekonomik verilerin yayımlanmasının aksamasının ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları için belirsizlik yaratabileceğini belirten analistler, ancak Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin sürdüğünü söyledi.



Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de eylülde 49,1 değerine çıkarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşse de sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.



S&P Global imalat sektörü PMI verisi, eylülde geçen aya dair öncü verilerde olduğu gibi 52 değerini aldı.



Bu gelişmelerle ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan azalışla yüzde 4,10'a gerilerken, dolar endeksi de yüzde 0,03 azalarak 97,74 oldu.



Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda satış büyümesi bildiren Nike'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.



ABD Enerji Bakanlığının, lityum üreticisi Lithium Americas'ın yüzde 5 hissesini alacağını açıklaması sonrasında da şirketin hisseleri yüzde 23'ten fazla yükseldi.