New York borsası Fed'in faiz kararının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de bankacılık sistemine ilişkin endişelerin sürdüğü bir dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına devam etmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.



Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,63 azalışla 32.030,11 puana düştü.



S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalarak 3.936,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,60 kayıpla 11.669,96 puana indi.



Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan para politikası kararları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

FED 25 BAZ PUANLIK ARTIŞA GİTTİ



Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.



Bankadan yapılan açıklamada, ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu belirtilerek, son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanmasının ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu bildirildi.



Fed'in karar metninde, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağının öngörüldüğü kaydedildi.



Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkardı. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini 2025 yılı için de yüzde 3,1 olarak korudu.