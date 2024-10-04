New York borsası günü düşüşle kapattı

ABD'de yarın açıklanacak önemli istihdam raporu öncesinde, yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimin artma olasılığına karşı temkinli davrandı. Bu endişeler, borsalarda genel olarak olumsuz bir seyir izlenmesine yol açtı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanma olasılığının ekonomik belirsizlikleri artırabileceğini ve bölge ile ötesi için önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı olasılığı hakkında “Bunu şu anda tartışıyoruz.” diyerek kapıyı açık bıraktı, ancak bugün böyle bir saldırı beklemediğini belirtti. Bu açıklamaların ardından petrol fiyatlarında keskin bir artış görüldü. Brent petrolün varil fiyatı %5,2 yükselerek 77,74 dolara çıkarken, Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili de aynı oranda artarak 73,75 dolardan işlem gördü.



Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek beklentilerin üzerine çıktı.



Ayrıca, Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylül ayında 3,4 puan artarak 54,9’a çıktı ve beklentileri aşarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Öte yandan, ABD’de S&P Global’in eylül ayına ait hizmet sektörü PMI verisi aşağı yönlü revize edilerek 55,2 olarak açıklandı. Fabrika siparişleri ise ağustos ayında %0,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.



ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edildi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD’nin doğu ve güney kıyısındaki limanlarda işçilerin greve gitmesinin fiyatları artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Goolsbee, perakendeciler ve üreticilerin grev beklentisiyle yaklaşık iki haftalık ürün stokladığını, ancak grevin devam etmesi halinde tedarik zinciri kesintilerinin fiyatları daha da artırabileceğini söyledi.