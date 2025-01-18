New York Borsası haftayı yükselişle tamamladı

ABD'deki büyük bankaların beklenenden iyi gelen finansal sonuçları ve çekirdek enflasyonun yavaşladığına dair işaretler, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış da bu olumlu havayı destekledi. Nvidia ve Tesla hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazanırken, Amazon yüzde 2,4, Alphabet yüzde 1,6 ve Microsoft yüzde 1 yükseldi.



Hafta başında yüzde 4,80 ile son bir yılın zirvesine çıkan ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili faizi, yüzde 4,57’ye kadar düştü ve daha sonra yüzde 4,62 seviyesinde dengelendi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında güvenli liman arayışını bir nebze rahatlattı.



MAKROEKONOMİK VERİLER BEKLENTİLERİ AŞTI



ABD'de Aralık 2024 verilerine göre Yapımına başlanan yeni konut sayısı yüzde 15,8 artarak piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi yüzde 0,9 artış kaydederken, kapasite kullanım oranı yüzde 77,6’ya yükseldi.



Analistler, pazartesi günü Martin Luther King günü nedeniyle işleme kapalı olacak borsaların, önümüzdeki hafta Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ekonomi politikalarındaki belirsizliklerle dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.